TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16-20 Şubat tarihlerinde Japonya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:08
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 16-20 Şubat tarihlerinde Japonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un başkent Tokyo'da, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga ve Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacağı belirtildi.

Bu ziyarette, Türkiye ile Japonya arasındaki mevcut güçlü işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelerin yanı sıra, parlamentolar arası ilişkiler, Gazze ve diğer küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Kurtulmuş ayrıca, birlikte gideceği parlamento heyetiyle Japonya'da yaşayan Türklerle bir araya gelecektir. Ayrıca, Turkish Yunus Emre Enstitüsü ve Tokyo Camisi gibi önemli yerleri ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Sasakawa Vakfı’nı ziyaret ederek “Ortadoğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye” başlıklı bir konferansta da konuşma yapacak. Varlıklarını sürdürdüğü Tama Mezarlığı'nda Abdürreşid İbrahim Efendi'nin kabrini ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma gelen Japonya afet yardım ekibiyle de görüşmesi bekleniyor.

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