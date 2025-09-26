TBMM Başkanı Kurtulmuş Kabul Etti: Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Dostluk Grupları 'Üç Devlet, Bir Millet' Toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dostluk gruplarını kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) parlamentolar arası dostluk grubu heyetlerini Meclis'te kabul etti. Kabul, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve "Üç devlet, bir millet" şiarıyla sürdürülen üçlü mekanizmanın ikinci toplantısının ardından gerçekleşti.

Toplantının amacı ve beklentiler

Kabulde konuşan Kurtulmuş, düzenlenen toplantının üçlü münasebetlere katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti. Son dönemde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki ilişkilerin olumlu bir seyir izlediğini vurgulayan Kurtulmuş, özellikle Azerbaycan'a KKTC'nin tanınması yönündeki desteği için teşekkür etti.

Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve bölgesel yansımalar

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla Kafkaslar'da dengelerin önemli ölçüde değiştiğini ve olumlu yönde bir gelişme yaşandığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın katkısıyla Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine ve imzalanan ortak deklarasyonun tarihî önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, sürece ilişkin olarak şunları kaydetti: "Azerbaycan ile Ermenistan'ın artık doğrudan ilişki kurmaya başlamış olması inanıyoruz ki araya girecek yabancı unsurların, birtakım fitne fesat oluşturmasına izin vermeyecektir." Ayrıca diasporadan güç alan bazı çevrelerin Ermenistan'ı yanlış yönlendirmesinin önüne geçilmesini umduklarını belirtti ve normalleşmenin Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de olumlu kapı açmasını beklediklerini söyledi.

KKTC'nin statüsü ve uluslararası tanınma vurgusu

Kuzey Kıbrıs'taki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’miz artık tam manasıyla bir devlet halini almıştır." dedi. KKTC'nin kurumlarının olgunlaştığını belirterek Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yaklaşımının gerektiğini şöyle özetledi: "Artık KKTC'nin varlığını inkar ederek Kıbrıs'ta bir çözümün ortaya konulabilmesi mümkün değildir."

Kurtulmuş, "bir millet, üç devlet" anlayışı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu ve bu yöndeki çabaların üst düzeye çıkarılacağını söyledi.

Kabulde kimler yer aldı?

Kabulde, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile dostluk grubu üyeleri hazır bulundu.

