TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kadın Milletvekillerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin kadın milletvekilleri ile birlikte İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i kabul etti. Ziyarette, TBMM'deki kadın milletvekillerine yönelik bir davranış ele alındı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile diğer CHP milletvekilleri, Meclis'le ilgili önemli bir konu hakkında bilgilendirildi. Kaya'nın TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı’ndaki yerinde otururken çekilen fotoğrafı üzerinden yapılan eleştirilerin tartışıldığı kabulde, Kurtulmuş, bu durumun yalnızca Kaya'ya değil, tüm kadın milletvekillerine yönelik yapıldığını belirtti.

Kurtulmuş, bu tür davranışların medeni bir yaklaşımla izah edilemeyeceğini ifade ederek, milli iradenin tecelligahı olan Meclis’in vakarına karşı yapılan saldırıyı asla kabul etmediğini vurguladı. Ayrıca konuyu titizlikle incelettiğini ve takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM katip üyeleri, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i kabul etti.