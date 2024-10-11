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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mahtumkulu Firaki Forumu'nda önemli mesajlar verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aşkabat'ta Mahtumkulu Firaki Forumu'nda adalet ve küresel sistem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mahtumkulu Firaki Forumu'nda önemli mesajlar verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Küresel Adalet Çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"nda önemli bir konuşma yaptı. Kurtulmuş, burada, tüm Türk illerini aydınlatan büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'yi saygıyla andı.

Adil Bir Küresel Sistem İçin Seferber Olmalıyız

Kurtulmuş, konuşmasında, "Bizler bölge devletleri ve halkları olarak sahip olduğumuz maddi ve manevi zenginlikler, genç nüfusumuz ve stratejik konumumuzdan dolayı, adil bir küresel sistemin kurulması için seferber olmalıyız," dedi. Bu mesajını verirken, Firaki’nin şiirlerindeki derin düşüncenin önemine de vurgu yaptı.

Filistin Halkının Durumu Üzerine Kritik Değerlendirme

Filistin'deki durum hakkında da konuşan Kurtulmuş, "Dünyanın gözleri önünde Filistin halkı bir soykırıma tabi tutulmaktadır" dedi. Bu sözleriyle, uluslararası toplumun harekete geçmemesini ve süregiden insani dramatik durumu eleştirdi.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kurtulmuş, soğuk savaş döneminin ardından Türk-İslam dünyası açısından yeni bir dönem başladığını ve bunun fırsatlarını iyi değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Türk-İslam dünyası olarak, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalara hız vermek gerektiğinin altını çizdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kurtulmuş, tarihten gelen bağların her alanda işbirliği yapılmasına olanak tanıdığını belirterek, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında potansiyelleri kullanmanın önemini vurguladı. Firaki'nin ve Türk-İslam coğrafyasındaki birçok büyük şahsiyetin örnek alındığını belirtti.

Sonuç olarak, Kurtulmuş konuşmasını, "Yolunuz ak olsun, yoldaşınız hak" duasıyla tamamladı.

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