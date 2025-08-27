TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclisi Gazze İçin 29 Ağustos'ta Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

TBMM Başkanı Kurtulmuş Meclisi Olağanüstü Toplantıya Çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i İsrail'in Gazze saldırıları, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm iddiaları ile kıtlık politikaları ve bölgede mevcut güncel duruma ilişkin bilgilendirme amacıyla olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantı Tarihi ve Gerekçe

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurtulmuş'un Meclis'i bilgilendirme talebinin, yürütmenin TBMM İçtüzüğü'nün 59'uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki talebinin karşılanması amacıyla Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince toplandığı kaydedildi.

Olağanüstü toplantı 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Bilgilendirmeyi Yapacak Bakan

Açıklamada ayrıca, toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendireceğinin belirtildiği ifade edildi.