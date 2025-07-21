TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında ve basına kapalı olarak yapıldı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin detayları henüz açıklanmamış olsa da, bu buluşma, Türkiye'nin siyasi gündemi açısından dikkat çekici bir öneme sahip.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.