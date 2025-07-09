DOLAR
40,04 -0,01%
EURO
46,91 0,27%
ALTIN
4.261,92 -0,32%
BITCOIN
4.370.099,9 -0,42%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın ile terörsüz Türkiye sürecine dair kapsamlı bir toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 17:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti. Toplantı, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Kapsamlı Sunum ve Değerlendirmeler

Kabulde, MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşama hakkında TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı bir sunum yaptı. Açıklamaya göre, toplantıda dikkat çeken konular arasında silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında takip edilecek yol haritası yer aldı.

Aynı zamanda, TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyonda ele alınacak meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen bu kabul, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 9 Yaralı
2
Kırıkkale'de Tır Çarpması: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
3
Açlık Sınırı 26 Bin Lira: DEM Parti'li Çiftyürek Açıklamada Bulundu
4
Malatya'da Telefon Dolandırıcılığı Polis Dikkati ile Önleniyor
5
Afyonkarahisar'da Trafik Kazasında Üsteğmen Hayatını Kaybetti
6
Düzce'de Türkçe Dil Eğitimini Tamlayan Öğrencilere Mezuniyet Töreni
7
Papa 14. Leo, Zelenskiy ile Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

Migros ve Garanti BBVA'dan 300 TL Bonuslu Temmuz Kampanyası!

Akbank'tan Tarihi Kredi Hamlesi: 250.000 TL ile Ödemeler Ekim 2025'e Sarktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Kritik SMS: Raporlar İçin Son Tarih Belirlendi!

15 Temmuz'da Toplu Taşıma Ücretsiz: Resmi Gazete'de Duyuruldu

Sıcaktan Bunalanlara Müjde: Hava Değişimi Ve Gök Gürültülü Yağışlar Geliyor

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı