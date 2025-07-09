TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti. Toplantı, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Kapsamlı Sunum ve Değerlendirmeler

Kabulde, MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşama hakkında TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı bir sunum yaptı. Açıklamaya göre, toplantıda dikkat çeken konular arasında silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında takip edilecek yol haritası yer aldı.

Aynı zamanda, TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyonda ele alınacak meseleler hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen bu kabul, toplamda 1 saat 10 dakika sürdü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.