TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve Ekibi Uluslararası Mahkemelerde Yargılanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sert Açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Siyonist yönetiminin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacağını ve ağır şekilde cezalandırılacağını duyurdu.

Filistin Halkının Haklı Dava

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, Filistin halkının haklı davasına her koşulda güçlü desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Uluslararası Camiaya Çağrı

Filistin'de her gün artan şiddete karşı uluslararası camiayı harekete geçirmek için Türkiye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, Gazze'de yaşananları insanlık tarihinin en ağır soykırımı olarak nitelendirdi ve bu soykırıma sessiz kalmanın ortalama olmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Filistin Davası ve Destek Çabaları

“Bütün dünyanın dikkati Gazze'de yoğunlaşmışken, özellikle Batı Şeria'daki yasa dışı işgallerin Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarına dikkat çekmemiz gerekiyor.” diyen Kurtulmuş, Filistin davasını korumak ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığını sağlamak için kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası Destek

İstanbul'da başlatılan Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na daha fazla ülkenin katılmasını sağlamak için çalışacaklarını kaydeden Kurtulmuş, “Hep beraber Filistin halkının sesi, soluğu, gücü, kuvveti olmaya gayret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Mahkeme Vurgusu

Kurtulmuş, açıklamasında, “Çoktan haddini aşan İsrail'in Siyonist yönetimi, Netanyahu ve ekibi uluslararası mahkemelerde mutlaka yargılanacak ve ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.” diyerek, değerli mevkidaşı Fattouh ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve tüm Filistin halkına hürmetlerini sunduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bir araya geldi. Kurtulmuş, burada açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bir araya geldi. Kurtulmuş, burada açıklamalarda bulundu.