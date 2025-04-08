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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da Diplomasi Trafiği Yürütüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'da katıldığı PAB 150. Genel Kurulu'nda 20 mevkidaşıyla görüştü. Diplomatik temaslarda Filistin konusuna özel vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:22
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan'da Diplomasi Trafiği Yürütüyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında gittiği Özbekistan'da, uluslararası toplantılar ve ikili görüşmelerle dolu yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. İki gün içinde yaklaşık 20 mevkidaşıyla baş başa görüşen Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulu’na katıldı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 190 üye ülke, 15 gözlemci ülke ve 25’tan fazla uluslararası kuruluş ile yaklaşık 2 bin delegenin katıldığı Kurul dolayısıyla Taşkent’e gerçekleşen ziyarette, Kurtulmuş çok sayıda ülkeden mevkidaşları ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Katar, Türkmenistan, Umman, Mısır, Bahreyn, Güney Afrika, Gürcistan gibi ülkelerin temsilcileri yer aldı. Özellikle Filistin’de yaşanan insani kriz konusunun ayrı bir önemle ele alındığı bu görüşmelerde, uluslararası camianın harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Kurtulmuş'un, Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili, Fildişi Sahili Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ve Özbekistan Ali Meclisi temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, “könsu siyaset” ve Filistin'deki insanlık dramı konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edildi. Ziyaretinin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluğu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

PAB Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı'na katılan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler’in reforme edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Gücün değil, haklı olmanın belirleyici olduğu bir dünyanın kurulması mümkündür” ifadelerini kullanarak, adil bir küresel sistem çağrısında bulundu.

Kurtulmuş, Özbekistan basınına yaptığı açıklamalarda ise, PAB 150. Genel Kurulu’nun önemine dikkat çekerek, “Dünyanın daha adil, daha barışçıl, daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için fikirlerin paylaşılması önemlidir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'da katıldığı uluslararası...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'da katıldığı uluslararası toplantı kapsamında iki gün içerisinde yaklaşık 20 mevkidaşıyla baş başa görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'da katıldığı uluslararası...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunduğu Özbekistan'da katıldığı uluslararası toplantı kapsamında iki gün içerisinde yaklaşık 20 mevkidaşıyla baş başa görüştü.

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