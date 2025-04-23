TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 105. Yıl Kutlamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 105. Yıl Kutlamalarını Kabuletti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kutlamaları kabul etti.

Tören, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi ve Kurtulmuş'un göreve başlamasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kurtulmuş, gelen tebrikleri kabul ederek, bu özel günün anlam ve önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen törende, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (solda), Kurtulmuş'a tebriklerini sundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen törende, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (solda), Kurtulmuş'a tebriklerini sundu.