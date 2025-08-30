TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında aziz milleti tebrik etti ve ülke dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş'un vurguları

Vatanın dört bir yanı işgal altındayken Anadolu'nun her köşesinden yükselen iradenin, Büyük Taarruz ile topyekûn bir varoluş mücadelesine dönüştüğünü belirten Kurtulmuş, işgal ve parçalanma planlarıyla kuşatılan yurdun ecdadın direniş iradesiyle yeniden ayağa kalktığını vurguladı.

"30 Ağustos, her türlü zorluklar içindeki bir milletin, meclisiyle ordusunun, aklıyla kalbinin, kadınıyla, erkeğiyle tüm evlatlarının birleştiğinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığını göstermiştir."

Kurtulmuş, bu istikametın bugün de yol gösterdiğini belirterek, demokrasimizi ve kardeşliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü, etkili ve müreffeh bir Türkiye bırakma görevine dikkat çekti. Birlik ve dayanışmamızı korudukça yarınlarımız aydınlık kalacaktır.

Mesajında ayrıca, bu kutlu gün vesilesiyle Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri ile gazileri saygıyla andığını ifade etti.