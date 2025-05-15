TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Aliya İzzetbegoviç İçin Anlamlı Konuşma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında' programında yaptığı konuşmada, Srebrenitsa soykırımını hatırlatarak, "Kudüs'teki, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek," dedi.

TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen programda Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in halkın direnişini örgütleyerek bağımsızlık mücadelesine öncülük ettiğini vurguladı. İzzetbegoviç'in, "Müzakereleri en zor şartlarda yürütebilen bir lider" olarak tanımladı ve onu bir 'bilge lider' olarak nitelendirdi.

Kurtulmuş, “Her ne kadar fiziken bizden ayrılsa da, Aliya’nın fikirleri ve mücadelesi yaşamaya devam edecektir” diye ekledi. 20. yüzyılda İslam dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, İzzetbegoviç'in, kadın ve erkek ayırt etmeksizin insanlığa hizmet eden bir lider olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, konuşmasında ahlak, inanç ve mücadele arasındaki dengeyi koruma konusundaki önemi vurguladı. İzzetbegoviç'in, insanlara zulmetmeme ve unutma noktasında büyük bir ders bıraktığını söyledi.

“Gazze’deki soykırımla yüzleşmek bizlerin sorumluluğu. İnsanlık, soykırımları unuttuğu için yeni zulümlere maruz kalıyor,” şeklinde konuştu. Srebrenitsa’nın sadece Boşnak halkının onurunu değil, insanlık onurunu korumanın da bir sembolü olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in daima Türkiye'nin yanında olacağını, ve bu emanete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Bosna Hersek’i, kültürel ve tarihi bir parça olarak gördüklerini belirtti.

Programda ayrıca, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu İzzetbegoviç'in tüm kesimleri birleştirdiğini vurgulayarak, “Onun yazdıkları ile yaşadıkları arasında hiçbir çelişki yoktur,” dedi.

Programa çok sayıda önemli isim katılırken, etkinlik öncesinde müzik dinletisi de düzenlendi.

TBMM Tören Salonu'nda "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada) da katıldı.

TBMM Tören Salonu'nda "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada) da katıldı.