TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anlamlı Regaip Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Regaip Kandili Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının aralandığı bu özel gecenin, hem üç ayların müjdecisi olduğunu hem de gönülleri iyilik, adalet ve kardeşlik duygularıyla donatma fırsatı sunduğunu belirtti.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yaşadığı sıkıntıların bitmesi, eşitliğin hakim olduğu küresel bir düzenin inşası için hep birlikte dua ediyoruz. Zulüm ve işgallere karşı mücadele eden kardeşlerimizin yanında durmayı, hak ve hukuk temelinde dayanışmayı sürdüreceğiz."

Ayrıca, Kurtulmuş, bu manevi iklimin, milletimizin birliğini, dirliğini ve huzurunu güçlendireceğine, daha adil ve müreffeh bir Türkiye için gayretleri pekiştireceğine inandığını ifade etti. İslam aleminin ve tüm dünyanın barış ve esenlik içinde olmasını ümit ettiğini belirterek, "Regaip Gecemiz mübarek, dualarımız kabul olsun"