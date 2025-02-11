TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Antalya Vekilleri ve İş Kadınlarına Ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Antalya'da Önemli Bir Kabul Gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'nın AK Parti milletvekilleri ile Antalya İş Kadınları Derneği üyelerini bir araya getirdi. Bu önemli görüşme, meclis çatısı altında gerçekleşti.

Kurtulmuş, kabulde AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile birlikte Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Kotanak ve derneğin Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Böylelikle, bölgedeki kadın girişimcilerin desteklenmesi ve Antalya'nın ekonomik kalkınmasına yönelik işbirlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Ancak, meclisteki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ile Antalya İş Kadınları Derneği üyelerini kabul etti. Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile beraberlerindeki Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Kotanak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri ile Antalya İş Kadınları Derneği üyelerini kabul etti. Kurtulmuş, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Atay Uslu, Kemal Çelik ve Mustafa Köse ile beraberlerindeki Antalya İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Kotanak ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.