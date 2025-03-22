TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filiz Akın'a Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden sanatçı Filiz Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 17:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Filiz Akın'a Taziye Mesajı

TBMM Başkanı'ndan Sanatçı Filiz Akın'a Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının büyük sanatçılarından Filiz Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın Sanata Katkıları

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, kariyeri boyunca pek çok önemli projede yer almış ve sanat dünyasında iz bırakmıştır. Kurtulmuş'un mesajı, sanat camiası ve Akın'ın sevenleri için önemli bir anı temsil ediyor.

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