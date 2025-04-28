TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk devletlerinin kültürel bağımsızlıklarını elde etmeleri gerektiğini belirterek, "Köklerimize dönmek, köklerimizdeki büyük medeni, kültürel mirasın farkına varmak ve bu mirasın üzerinden yeniden toplumlarımızı inşa etmek en önemli ödevimizdir," dedi.

Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Bişkek'te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, Manas Üniversitesinin Türk dünyasının yükselen yıldızlarından biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, burada şu an 6 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve toplamda 13 bin öğrencinin mezun olduğunu ifade etti.

Öğrencilerle Buluşma

Kurtulmuş, Manas Üniversitesi'nin sadece Türkiye ve Kırgızistan arasında ortak bir eğitim kurumu olmanın ötesine geçtiğini, dünya genelindeki üniversiteler arasında ilk 1000'in içerisine girdiğini vurguladı.

Dünyanın önemli bir değişim döneminden geçtiğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: "Dünyadaki dengelerin yeniden değiştiği, yeni bir dünyanın oluşmaya başladığı bir dönemin tam başlangıcındayız. Hiçbir bölge yalnızca kendisiyle dünyayı yönetebileceği bir güce sahip olamayacak."

Kurtulmuş, Asya'nın yükselen değeri hakkında da konuşarak, "Bu çok merkezli dünyada Türk dünyası, büyük bir güce ve fırsata sahiptir," ifadelerini kullandı.

Kültürel Bağımsızlık Vurgusu

Kurtulmuş, bugünkü Türk dünyasının Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'ya ve Avrupa'ya kadar yayıldığını belirtirken, bu coğrafyanın 300 milyonluk bir Türk nüfusuna, zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olduğunu kaydetti. "Türk dünyası, geleceğin dünyasının yükselen yıldızlarından biri olacak," şeklinde ümitlerini dile getirdi.

Üniversiteyi ziyaret ederek, Türkiye ve Kırgızistan bayrakları ile karşılanan Kurtulmuş, ziyaretinin anısına burada bir fidana can suyu verdi. Ziyarette Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve diğer yetkililer de yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Bişkek'te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunduğu Bişkek'te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.