TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Nihai Barış ve Kardeşlik' Çağrısı

Türkiye'nin önceliği: Acil barış ve toplumsal huzur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada bölgesel ve küresel gelişmelerin ülke üzerine artan yükler getirdiğini vurguladı.

"Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız" dedi.

Kurtulmuş'un sözleri, Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal istikrar önceliklerine dikkat çekti ve acil çözümler arayışının önemini öne çıkardı.