TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Nihai Barış ve Kardeşlik' Çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgesel ve küresel şartların Türkiye'ye ağır yükler getirdiğini belirterek, nihai barış, huzur ve kardeşlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Nihai Barış ve Kardeşlik' Çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Nihai Barış ve Kardeşlik' Çağrısı

Türkiye'nin önceliği: Acil barış ve toplumsal huzur

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı açıklamada bölgesel ve küresel gelişmelerin ülke üzerine artan yükler getirdiğini vurguladı.

"Bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel nihai barışı temin, huzuru ve kardeşliği tesis etmek zorundayız" dedi.

Kurtulmuş'un sözleri, Türkiye'nin güvenlik ve toplumsal istikrar önceliklerine dikkat çekti ve acil çözümler arayışının önemini öne çıkardı.

