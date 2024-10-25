TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SAHA EXPO 2024 Açıklamaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un SAHA EXPO 2024 Konuşması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Ankara'da iki gün önce TUSAŞ'a yapılan saldırının yalnızca bir kurum hedef alınarak yapılmadığını, bu olayı daha geniş bir bağlamda değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Güçlü Adımları

Kurtulmuş, fuarın düzenlenmesinin Türkiye’nin milli savunma sanayindeki gelişimini gözler önüne serdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin dostlarına güç, düşmanlarına ise korku verdiğini ifade etti. Ayrıca, gerçekleştirilen fuarın, ülkenin yüksek teknoloji alanındaki ilerlemelerini ve milli savunma sanayisinin mevcut durumunu ortaya koyduğunu aktardı.

Özdemir Bayraktar’a Vefa

Türkiye'nin milli savunma teknolojilerine olan katkıları nedeniyle Özdemir Bayraktar'ı anan Kurtulmuş, Baykar'ın çalışmalarının kurulduğu ilk günlerden itibaren büyük bir cesaret ve azimle devam ettiğini söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli savunma sanayisinin bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları oldu," diyerek, Bayraktar ve geçmişte bu alanda emek verenlere rahmet diledi.

TUSAŞ Saldırısı Üzerine Değerlendirmeler

Saldırı sonucunda ortaya çıkan yaralıların milli iradesini simgelediğini belirten Kurtulmuş, yaralıların hastanelerde dahi "Yılmadık, yılmayacağız" ifadeleriyle güçlü bir dayanışma gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Geleceği

Kurtulmuş, Türkiye’nin milli savunma sanayisindeki mühendislerin yaş ortalamasının 33 olduğunu, ABD'de ise bu ortalamanın 50 civarında olduğunu belirterek, Türk mühendislerinin ve firmalarının geleceğin teminatı olduğunun altını çizdi. Ayrıca, Türkiye’nin kendi savunma sistemlerini geliştirmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.