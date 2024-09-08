TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 asker için duygusal bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehit Askerlerin İsimleri

Kurtulmuş, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman jandarmaların isimlerini şu şekilde sıraladı:

Ömer Eroğlu

Mehmet Aykanat

Orhan Burak Büyükçaylı

Doğan Kızılateş

Ailelere Taziye ve Yaralılara Şifa Dileği

Kurtulmuş, şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, "Aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.