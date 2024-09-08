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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

Kurtulmuş, Tunceli'de şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:41
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 asker için duygusal bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehit Askerlerin İsimleri

Kurtulmuş, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman jandarmaların isimlerini şu şekilde sıraladı:

  • Ömer Eroğlu
  • Mehmet Aykanat
  • Orhan Burak Büyükçaylı
  • Doğan Kızılateş

Ailelere Taziye ve Yaralılara Şifa Dileği

Kurtulmuş, şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, "Aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

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