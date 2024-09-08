TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Şehit Askerler İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Taziye Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 asker için duygusal bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Şehit Askerlerin İsimleri
Kurtulmuş, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman jandarmaların isimlerini şu şekilde sıraladı:
- Ömer Eroğlu
- Mehmet Aykanat
- Orhan Burak Büyükçaylı
- Doğan Kızılateş
Ailelere Taziye ve Yaralılara Şifa Dileği
Kurtulmuş, şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, "Aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.