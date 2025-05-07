DOLAR
38,64 0%
EURO
43,83 0,48%
ALTIN
4.207,17 1,11%
BITCOIN
3.720.074,79 -1,66%

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Meclis'te taziye ziyaretinde bulundu ve ülkenin barışı için verdiği mücadeleye vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 14:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen taziye programına katıldı. Ziyaret sırasında, Önder'in Türkiye'nin terör sorununa karşı sergilediği duruş ve barışa olan katkılarına vurgu yapıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" idealinin Önder’in hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kurtulmuş, "Artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye'nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece fevkalade değerli katkılar sunmuştur," ifadelerini kullandı. Önder'in ölümünden sonra bu idealin herkes için bir vasiyet niteliği taşıdığını ifade etti.

Kurtulmuş, Önder'in dostluğu ve gülümsemesiyle her zaman çevresine pozitif enerji yaydığını; zor zamanlarda bile rahatlatıcı bir üslup benimsediğini vurguladı. "Sırrı Süreyya Bey, bu topraklara olan aidiyeti ve bağlılığı ile tanınan biriydi," diyen Kurtulmuş, Önder'in yurtsever tavrının her zaman takdir edildiğini kaydetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder'in herkese hitap edebilen ve tüm farklı grupların bir arada yaşaması için çaba sarf eden bir şahsiyet olduğunu söyledi. Hatimoğulları, Sırrı Süreyya Önder'in hayalleri için çalışacaklarına dair söz verdiklerini belirtti. "Anadolu ve Mezopotamya topraklarında silahlar susacak ve barış konuşacak," dedi.

Kurtulmuş'un taziye ziyaretine; TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ulaşım Sektörünün Gençlik Festivali 'UFEST' Devam Ediyor
2
Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda Eşsiz Eserler Sergileniyor
3
CHP Genel Başkanı Özel'den TÜSİAD ve İSO'ya Önemli Ziyaretler
4
Kastamonu'da Kazada 4 Kişi Yaralandı: Otomobil Arızalı Araçta Çarpıştı
5
Teşrif-i Mevlana Etkinlikleri Kapsamında Sema Ayini Şerifi Gerçekleşti
6
Sakarya'da Uluslararası Öğrenciler Kültürlerini Tanıttı
7
Adana'da Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!