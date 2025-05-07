TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen taziye programına katıldı. Ziyaret sırasında, Önder'in Türkiye'nin terör sorununa karşı sergilediği duruş ve barışa olan katkılarına vurgu yapıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" idealinin Önder’in hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kurtulmuş, "Artık bir daha hiçbir şekilde Türkiye'nin evlatlarının terörden zarar görmeyeceği bir ortamın oluşması için başlatılan sürece fevkalade değerli katkılar sunmuştur," ifadelerini kullandı. Önder'in ölümünden sonra bu idealin herkes için bir vasiyet niteliği taşıdığını ifade etti.

Kurtulmuş, Önder'in dostluğu ve gülümsemesiyle her zaman çevresine pozitif enerji yaydığını; zor zamanlarda bile rahatlatıcı bir üslup benimsediğini vurguladı. "Sırrı Süreyya Bey, bu topraklara olan aidiyeti ve bağlılığı ile tanınan biriydi," diyen Kurtulmuş, Önder'in yurtsever tavrının her zaman takdir edildiğini kaydetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder'in herkese hitap edebilen ve tüm farklı grupların bir arada yaşaması için çaba sarf eden bir şahsiyet olduğunu söyledi. Hatimoğulları, Sırrı Süreyya Önder'in hayalleri için çalışacaklarına dair söz verdiklerini belirtti. "Anadolu ve Mezopotamya topraklarında silahlar susacak ve barış konuşacak," dedi.

Kurtulmuş'un taziye ziyaretine; TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti'ye taziye ziyaretinde bulundu.