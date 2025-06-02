TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi TBMM Grubu’nu ziyaret ederek, terörün Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Terörün artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması, bir daha hiçbir şekilde hiçbir terör örgütünün Türkiye'de faaliyet göstermeyeceği bir ortamın oluşturulması için birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kalıcı bir şekilde bu topraklarda yaşayacağı bir dönemin adımının atılması siyasi iradeye bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Verimli ve Yapıcı Görüşmeler

Kurtulmuş, ziyarette AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya ile bir araya geldi. Görüşmede, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen de yer aldı. Görüşmenin verimli olduğunu ve TBMM çalışmalarının müzakeresi açısından faydalı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin her partinin desteğiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Geleceği İçin Birlikte Hareket Etmek Önemli

Kurtulmuş, "Dört yüzyıl süren terör belasından ötürü Türkiye’nin kalkınma ve ilerleme yarışında geri kaldığını belirtti. Türkiye’nin terörü gündeminden çıkarması için halkın iradesinin temsil edildiği TBMM'de yapılacak her çalışmanın önemine dikkat çekti." dedi.

Meclis Başkanlığı Seçimi Üzerine De Konuşuldu

Kurtulmuş, yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı ikinci devre seçimleriyle ilgili Yeni Yol Partisi'nin adayı hakkında başarılar diledi. İlerleyen süreçte siyasi diyalog zeminlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Farklı fikirlerin korunarak medeni bir şekilde ilerlemenin mümkün olacağını" vurguladı.

Yeni Yol Partisi'nden Açıklamalar

Bülent Kaya, Kurtulmuş’a TBMM Başkanlığı seçimleri dolayısıyla başarılar dilediğini belirtti. Kaya, TBMM’nin iki yıllık çalışma döneminin değerlendirildiği toplantının son derece verimli geçtiğini kaydetti. TBMM'nin yasama organı olarak daha etkin olması gerektiği konusunu gündeme getiren Kaya, tüm parti gruplarıyla ortaklaşa çalışmanın önemine değindi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 3), Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı (sağ 3) Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti. Görüşmede; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sol 2) ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta (solda) ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ (sağ 2) ve Mehmet Emin Ekmen (sağda) de bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı (sağ 4) Meclis’teki parti grubunda ziyaret etti. Kurtulmuş ve Kaya, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.