TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TÜRK-İŞ'e Ziyaret ve Kamu İşçisi Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Merkezi’ni ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hakkında, "Yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren ve uzunca bir süredir beklenen nihai imzanın atılmasını ve böylece kamu işçilerimizin hak ettikleri emeklerinin karşılığı olan payı almalarını arzu ederiz." ifadesini kullandı.

TÜRK-İŞ'in Rolü ve Önemi

Kurtulmuş, TÜRK-İŞ'in Türkiye'deki çalışma hayatında kritik bir role sahip olduğunu belirterek, sendikanın yaptığı mücadeleleri takdirle karşıladı. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, TÜRK-İŞ'in emekçilerin haklarının savunulmasında etkili olduğunu vurguladı.

Emek ve Kalkınma Mesajı

Kurtulmuş, Türkiye'nin büyüme sürecine vurgu yaparak, "Türkiye'nin kalkınma mücadelesinde en ağırlıklı pay da emekçi, işçi kardeşlerimizindir." dedi. Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve siyasal istikrar için şart olduğunu belirten Kurtulmuş, ekmek paylaşımının da adil bir şekilde yapılması gerektiğini savundu.

Kamu İşçilerinin Talepleri

TBMM Başkanı, TÜRK-İŞ ziyaretlerinde Türkiye'nin genel meselelerinin yanı sıra iş hayatının sorunlarını da tartışma fırsatı bulduklarını aktardı. Kurtulmuş, "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün bir an evvel imzalanmasının önemli olduğunu" ifade etti.

Kurtulmuş, son olarak: "Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde nihai anlaşma imzalanır ve Türk çalışma hayatına büyük bir katkı olur." diyerek sürecin barışla ve uzlaşıyla tamamlanmasını diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay (solda) ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay (solda) ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.