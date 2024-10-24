TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan TUSAŞ Saldırısına İlişkin Önemli Açıklamalar

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Etlik Şehir Hastanesi'nde Açıklama

Numan Kurtulmuş, Etlik Şehir Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısını değerlendirdi. "Böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir," dedi.

Yaralıların Durumu İyi

Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisine yönelik saldırıda yaralananları ziyaret etti. Haziran 2023'te gerçekleşen saldırıda yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve dört yaralının taburcu olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Ortak Duruş Çağrısı

Kurtulmuş, bu durumun sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kazançlarının milli birlik ve beraberlik ruhu olduğunu açıkladı. "Farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzda ortak bir tavrı sergileyebilmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Azim

TBMM Başkanı, terör örgütlerinin Türkiye'de artık varlık gösteremeyecekleri konusunda iyimser olduğunu belirtti. Bunun arkasında kim olursa olsun, Türkiye'nin terörle mücadelede zafer kazanacağına inandığını ifade etti.

Daha sonra Gazi Hastanesi'ni de ziyaret eden Kurtulmuş, yaralılarla ilgili bilgi aldı ve yaralı yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.