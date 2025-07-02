TBMM Başkanı Kurtulmuş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bu önemli görüşme, iş dünyası ve siyaset arasındaki diyaloğun güçlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kurtulmuş'un, Hisarcıklıoğlu ve ekibi ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına yer verildi. Görüşmenin içeriği hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı ancak bu buluşmanın, Türkiye'nin ekonomik ve ticari gelişimine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.