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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Trump'ın Gazze Planı Asla Kabul Edilemez

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trump'ın Gazze planının kabul edilemeyeceğini belirtti ve Gazze'nin Filistinlilere ait olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Trump'ın Gazze Planı Asla Kabul Edilemez

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Trump'ın Gazze Planı Kabul Edilemez

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Nurullah Kurtulmuş, Trump'ın Gazze planına dair sert açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "(Trump'ın Gazze planı) Asla kabul edilemez. Gazze Filistinlilerindir ve kıyamete kadar Filistin'in bir parçası olmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklaması, Filistin toprakları üzerinde süregelen tartışmalar ve uluslararası politikaların yeniden şekillendiği bir dönemde kritik bir öneme sahip. TBMM Başkanı, Gazze'nin statüsünün tartışılmasına karşı net bir tavır koydu ve Filistin halkının toprak haklarını vurguladı.

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