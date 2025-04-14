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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Heyetini Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu heyetini makamında kabul etti. Görüşmede medya ve basın konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:52
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Heyetini Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Basın Federasyonu'nu Makamında Ağırladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki Yüksek İstişare Kurulu ile Yönetim Kurulu üyelerini ile bir araya geldi.

Görüşme, Kurtulmuş'un Meclis'teki makamında gerçekleşti. Bu önemli kabulde, Türkiye basın sektörünün güncel sorunları ve gelecek hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan (sol 3) ile...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan (sol 3) ile beraberindeki Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan (sol 3) ile...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan (sol 3) ile beraberindeki Yüksek İstişare Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

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