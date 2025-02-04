DOLAR
35,93 0,13%
EURO
37,32 -0,67%
ALTIN
3.280,92 -0,78%
BITCOIN
3.584.851,2 1,51%

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i kabul etti. Görüşmede Yeşilay yönetimi de yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Yönetimini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti.

Görüşmede Kimler Vardı?

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kurtulmuş'un Dinç ile birlikte Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Yeşilay Ankara Şubesi kurucu üyesi Hacı Biner'i de kabul ettiği bildirildi.

Bu görüşme, TBMM ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı
3
Ürdün: İki Devletli Çözüm İçin ABD ile İşbirliğine Hazırız
4
Yozgat'ta Engellinin Askerlik Hayali Gerçekleştirildi
5
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile Görüştü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i Ağırladı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!