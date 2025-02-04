TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i Ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeşilay Yönetimini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ile beraberindeki heyeti Meclis'te kabul etti.

Görüşmede Kimler Vardı?

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kurtulmuş'un Dinç ile birlikte Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu ve Yeşilay Ankara Şubesi kurucu üyesi Hacı Biner'i de kabul ettiği bildirildi.

Bu görüşme, TBMM ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.