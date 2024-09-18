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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı

Türkiye'nin Meclis Başkanı Kurtulmuş, Almanya'nın yeni büyükelçisi Sorg ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Önemli Kabul

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u kabul etti.

Basına Kapalı Gerçekleşti

Meclis'teki bu önemli buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ilişkilere dair detayların ele alındığı görüşmeden elde edilen bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg’u kabul etti.

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