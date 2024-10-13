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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsviçre'de PAB 149. Genel Kurulu'na Katılıyor

Türk Parlamentosu'nun Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de düzenlenen PAB 149. Genel Kurulu'na katıldı ve önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:18
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsviçre'de PAB 149. Genel Kurulu'na Katılıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İsviçre’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre’nin Cenevre şehrinde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldi.

Karşılama Töreni

Kurtulmuş, Cenevre Cointrin Havalimanı’nda, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar ve Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Alparslan Acarsoy ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

PAB 149. Genel Kurulu

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Daha Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilim, Teknoloji ve Yeniliklerden Faydalanma" temalı PAB 149. Genel Kurulu’nda konuşma yapacak.

İkili Görüşmeler ve Toplantılar

Genel Kurul çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eş güdüm toplantısına katılacak olan Kurtulmuş’un, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması ve Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu’nda Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (sol 4), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre şehrine geldi. Kurtulmuş’u Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar (sağ 2), Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Alparslan Acarsoy (sol 2) ve diğer ilgililer karşıladı.

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