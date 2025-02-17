TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya'da Barış Konferansında Konuşacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya'da Altes Veliaht Prensiyle görüşecek ve barış perspektifini ele alacak.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:00
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Japonya'da Barış Konferansında Konuşacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş Japonya'da Barış Konferansında

17 Şubat 2025 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Japonya'da Altes Veliaht Prensi Akishino ile bir araya gelecek. Kurtulmuş, ziyareti sırasında "Orta Doğu'da Barış Perspektifi ve Türkiye" başlıklı bir konferansta da konuşma yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Görüşmeleri

Bu arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de parti genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Gelecek Partisine ziyarette bulunacak. Toplantı saat 12:00'de başlayacak.

Ekonomi Dünyasında Gelişmeler

Ekonomi ve finans alanında önemli etkinlikler gerçekleşiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 3. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na katılacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması ve ocak ayına ait tarım ürünleri fiyat endeksi sonuçlarını açıklayacak.

Gazze'deki Gelişmeler

Uluslararası ilişkiler açısından dikkat çeken bir diğer nokta ise İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci hakkında yaşanan gelişmeler. Bu durum, bölgedeki barış umutlarını yeniden yeşertiyor.

Güncel Etkinlikler ve Spor Müsabakaları

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bilim İletişimi Ofisi Üniversiteler Buluşmasına katılacak. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'in 24. haftası Çaykur Rizespor-Galatasaray maçıyla sona erecek.

Öte yandan, A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki maçları öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenleyecek.

Spor tutkunları için bir diğer önemli karşılaşma ise ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası olan BOTAŞ-Emlak Konut maçı olacak.

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