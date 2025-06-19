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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Zirvesi İçin Brüksel'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitti.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:50
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Zirvesi İçin Brüksel'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e adım attı.

Kurtulmuş, Brüksel Abelag Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Brüksel'deki toplantıda Kurtulmuş'a, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve NATO PA Türk Delegasyonu Üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da eşlik etti.

Kurtulmuş, Brüksel'deki temasları sırasında, NATO PA Başkanı Marcos Perestrello tarafından NATO Karargahı'nda parlamento başkanları ve temsilcilerine onuruna verilecek davete katılacak. Ayrıca, Belçika Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilecek NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap edecek ve zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Brüksel Abelag Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk (sağda), Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı (sağ 2), NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan (solda), Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer (sol 2) ile diğer ilgililer karşıladı.

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