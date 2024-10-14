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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na Nobel Tebriği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Daron Acemoğlu'nu Nobel Ekonomi Ödülü'nden dolayı telefonla tebrik etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 23:22
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na Nobel Tebriği

TBMM Başkanı'nın Önemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ünlü ekonomist Daron Acemoğlu’nu telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmenin Detayları

Görüşme sırasında Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu sebebiyle İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunduğunu ifade ederek, ödül haberini aldığında büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Ekonomi alanındaki değerli çalışmalarından dolayı Acemoğlu’na başarı dileklerini iletti.

Ödülün Önemi

Kurtulmuş, Daron Acemoğlu’nun kazandığı bu ödülün sadece kendisi için değil, Türkiye için de bir övünç kaynağı olduğunu vurguladı. Bu tür başarıların ülkenin gurur duyacağı birer yapı taşı olduğunu dile getiren TBMM Başkanı, ayrıca Acemoğlu’nu Ankara'da TBMM'de ağırlamak istediğini ifade etti.

Acemoğlu’nun Yanıtı

Daron Acemoğlu, Kurtulmuş’un kendisini arayarak tebrik etmesi ve nezaket göstermesi sebebiyle teşekkürlerini iletti. Acemoğlu, TBMM Başkanı’nın mutluluğunu paylaştığı için ne kadar memnun olduğunu belirtti.

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