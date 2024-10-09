TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Filistin İçin Parlamenter Diplomasisi

Parlamenter Diplomasi ile Filistin'in Sesini Duyurmak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7 Ekim 2023'te başlayan ve bir yıl boyunca devam eden Gazze'deki insani felaketi durdurmak, kalıcı barış sağlamak ve Filistinlilerin yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önemli bir mücadele yürütmektedir. Bu kapsamda parlamenter diplomasi faaliyetlerine büyük önem vermektedir.

Uluslararası Ziyaretler ve Görüşmeler

Kurtulmuş, parlamenter diplomasi çerçevesinde Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere toplamda 19 farklı ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Ayrıca, uluslararası meselelerin ele alındığı üç önemli toplantının yanı sıra 9 genel kurul toplantısı ve konferansa katılım göstermiştir.

İnsani Felaketin Sonlandırılması İçin Girişimler

Kurtulmuş, dünya genelinde yaklaşık 200 önemli isimle görüşerek, Gazze'deki saldırıların durdurulması ve insanlığa yönelik yaptığı çağrılarla, Filistin halkının haklarının korunması konusunda uluslararası toplumdan destek istemiştir.

Geçmişin Dersleri ve Gelecek İçin Çağrılar

Bosna-Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, tarih boyunca yaşanan büyük katliamları hatırlatarak, Gazze'deki insani krizle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. "Auschwitz ve Srebrenitsa gibi tarihsel felaketler unutulmamalı; Gazze'de yaşananların sorumluları da hesap vermelidir."

TBMM'nin Çalışmaları ve Mahmud Abbas'ın Ziyareti

TBMM, İsrail'in saldırılarına karşı birçok inisiyatif alarak ortak bildiriler ve tezkere kararlarına imza atmıştır. Ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, olağanüstü toplanan Genel Kurul'a davet edilerek görüşlerini aktarmıştır. Tüm bu çabalar, Türkiye'nin uluslararası platformlarda adalet ve insanlık için aktif bir rol üstlendiğinin bir göstergesidir.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin diplomatik olarak sağladığı destekle Filistin'in sesini güçlendirmeye devam etmiştir.