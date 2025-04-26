TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan'da Papa Franciscus’un Cenaze Töreninde

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak amacıyla Vatikan'a ulaştı.

Havalimanında, Kurtulmuş'u Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı, daha sonra cenaze töreninin gerçekleştirileceği Aziz Petrus Meydanı’na geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan’a geldi. Kurtulmuş’u, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen (sağda) karşıladı.