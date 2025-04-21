TBMM Başkanvekili Adan'dan AYM Hükmüne Sert Tepki

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan AYM Hükmüne Sert Tepki

TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünün okutulmasına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Adan, bu durumu “İçtüzüğe aykırı işlem tesis edilmesi, meclis teamüllerinin hiçe sayılması, millet kürsüsünün siyasi gösteri zeminine dönüştürülmesi” olarak tanımladı.

Meclisin Önemi ve Varlığı

Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin milli iradenin tecelligahı ve Milli Mücadele'nin karargahı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, “Bu meclis, Polatlı'da top sesi duyulurken Ankara'dan çekilmeyen cesarettir.” diyerek tarihsel önemine vurgu yaptı. 15 Temmuz'da bile milletin nöbetini tutan dirayeti hatırlattı.

Meclis ve Milli Sorumluluk

Gazi Meclis'in sınırlarının, sadece fiziksel mekânla sınırlı olmadığını belirten Adan, “Türk milletinin kalbinin çarptığı her yer, Gazi Meclis'in hudutlarıdır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, TBMM'deki farklı düşüncelerin zenginlik olarak kabul edildiğini ve Meclis'in birlik ve beraberliğin mimarı olduğunu vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Adan, Karaca’nın AYM’nin Atalay ile ilgili kararını okumasının milletin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırdığını belirtti ve hukukun üstünlüğünün her türlü siyasal tasarrufun üzerinde olduğunu ifade etti. “Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.” diyerek, içtüzük hükümlerinin açık ve kanuni sınırlarının net olduğunu hatırlattı.

Sonuç ve Temenniler

Son olarak, “Yüce Meclisimizin vakarına ve milletimizin haysiyetine yakışır şekilde hareket etmeyi, hepimiz için milli bir vazife olarak görmek mecburiyetindeyiz.” diyen Adan, bu vazifenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasına uygun olduğunu vurguladı. “Meclisimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz ruhu şad olsun, büyük milletin büyük Meclisi sonsuza dek var olsun.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan (fotoğrafta), AA muhabirine, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan (fotoğrafta), AA muhabirine, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına ilişkin açıklama yaptı.