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TBMM Başkanvekili Bozdağ, Çinli Yetkililerle İkili İlişkileri Görüştü

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Şiao ile görüştü ve iki ülke ilişkilerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:12
TBMM Başkanvekili Bozdağ, Çinli Yetkililerle İkili İlişkileri Görüştü

TBMM Başkanvekili Bozdağ ve Çinli Heyet Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Bozdağ, heyeti ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin her alanda sürekli geliştiğine dikkat çeken Bozdağ, iki kadim medeniyetin tarihsel bağlar içerdiğini ifade etti.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında varılan ortak anlayış ve vizyon doğrultusunda ikili ilişkileri ilerletmeye devam edeceklerini kaydetti. “Karşılıklı siyasi ve stratejik güveni pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Temas ve İstişarelerin Artması

İki ülke arasındaki her seviyede temas ve istişarelerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdağ, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. “Umarım bu ziyaret bu yıl içerisinde gerçekleşir” ifadesini kullandı.

Bozdağ, ikili ilişkilerin geldiği noktaya ve küresel meselelerdeki istişare ihtiyacına vurgu yaptı. Parlamentolar arasında düzenli diyaloğun devam etmesinin önemini de dile getirdi.

Şiao Cie'nin Açıklamaları

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao, Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğini ve bu ilişkilerin her iki halkın refahına katkı sağladığını vurguladı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sağda), Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi...

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sağda), Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie (solda) ve beraberindeki heyet ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sağda), Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi...

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (sağda), Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie (solda) ve beraberindeki heyet ile Meclis'te bir araya geldi.

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