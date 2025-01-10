TBMM Başkanvekili Karaca, Anadolu Ajansı'nın Beklenen Oylamasına Katıldı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:04
TBMM Başkanvekili Karaca, Anadolu Ajansı'nın Beklenen Oylamasına Katıldı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AA'nın Önemli Oylamasında

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli bir etkinlikte yer aldı. Bu yılki oylama, birçok etkileyici görüntünün değerlendirildiği bir organizasyon olma özelliği taşıyor.

Karaca, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf gazeteciliği alanında temsil ettiği değerleri vurgulayarak, bu tür etkinliklerin sanat ve habercilik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Katılımıyla oylamanın daha da önem kazandığını ifade eden Karaca, fotoğrafın, olayları ve duyguları aktarmadaki gücüne dikkat çekti.

'Yılın Kareleri' oylaması, her yıl farklı kategorilerde en etkileyici fotoğrafların seçildiği bir platform olarak tanımlanıyor. AA'nın bu sayede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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