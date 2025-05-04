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TBMM Başkanvekili Önder İçin AKM'de Duygu Dolu Anma Töreni

Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen anma töreninde Türk bayrağına sarılı tabutu sahneye getirildi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:18
TBMM Başkanvekili Önder İçin AKM'de Duygu Dolu Anma Töreni

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde anma töreni gerçekleştirildi. Kalp rahatsızlığı sebebiyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Önder'in tabutu, alkışlarla sahneye taşındı.

Tabut, Türk bayrağına sarılı olarak tören alanına getirildi. Önüne Önder'in fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi. Yoğun katılımın olduğu tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Salonun kapasitesi nedeniyle bazı katılımcılar, AKM çevresinde beklemek zorunda kaldı. Törende, Önder'in yaptığı konuşmaların yer aldığı bir video gösterimi yapıldı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan gibi pek çok önemli isim katıldı. Ayrıca, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, sanatçılar ve vatandaşlar da törende yer aldı.

Tören, Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir başta olmak üzere bazı katılımcıların duygusal konuşmalarıyla devam ediyor.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

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