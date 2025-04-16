TBMM Başkanvekili Önder'in Sağlık Durumu: Ameliyat Sonrası Son Gelişmeler

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Üzerine Açıklama

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak hayati riski yüksek bir ameliyat geçirdi.

Acil Durum ve Ameliyat Süreci

Önder’in sağlığıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Çiftçi, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde yaşanan gelişmeleri aktardı. Önder’in acil servis saat 23.05’te tekrar ritim bozukluğu yaşaması ve nabzının durması sonucu kalp masajı yanlısıyla hemen ameliyata alındığını belirtti. Ameliyat, toplamda 12 saat sürdü.

Çiftçi, aort disseksiyonu hakkında detay vererek, “Tip 1 aort disseksiyonu, kalpten çıkan ana aortanın katlarını kapsayan bir durumdur. Bu tür ameliyatlar yüksek mortalite riski taşır” dedi. Ayrıca, sağ koroner damarında meydana gelen rüptür nedeniyle ciddi komplikasyonların oluştuğunu ifade etti.

Ameliyat Sonrası Durum

Hastamız ECMO desteğinde yoğun bakım ünitesine alınmıştır ve hayati riski devam etmektedir” şeklinde konuşan Çiftçi, nörolojik açıdan da durumun kritik olduğunu, şu ana kadar yapılan değerlendirmelerin sınırlı olduğunu belirtti.

Sağkoronerin Durumu ve Riskler

Önder’in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Erkan Sağbaş, aort disseksiyonunun kalp cerrahisinde en zor tedavi edilen sağlık sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Sağbaş, hastanın uzun süredir takip altında olan bir aort damarı genişlemesi geçmişinin bulunduğunu ve hastalığın tedaviyle yönetildiğini vurguladı.

Önder’in hastaneye geldiğinde masaj ile ameliyat masasına alındığını belirten Sağbaş, kalbine yönelik önemli riskler olduğunu, durumunun kritik bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti. “Uzun vadede konuşmak için henüz çok erken. Hastamızın durumu anlık verilerle takip ediliyor” dedi.

Farklı Katılım ve Destek

Hastaneye çok sayıda ziyaretçi gelerek Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve birçok milletvekili hastanede bulunarak destekleriyle yanlarında oldular.

Hastane önünde yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri aktarmak için yoğun bir çaba içerisindeler.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.