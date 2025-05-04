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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende siyasi isimler ve yakınları hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 19:27
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi figür katıldı.

Cenaze Töreninin Detayları

Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından camiye getirildi. Burada, Önder'in annesi Zeliha Önder, kardeşi Ali Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir taziyeleri kabul etti. Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne barışı simgeleyen bir zeytin dalı konuldu.

Dua ve Cenaze Namazı

Önder için ikindi vakti düzenlenen törene dua edilip helallik alındıktan sonra, ünlü yazar İhsan Eliaçık tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Yoğun Katılım

Cenaze töreninde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi siyasi isimlerin yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Cenaze Defni

Önder'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, kalabalık bir grup eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer partilerden çelenkler de yer aldı.

Sohbet ve Duygusal Anlar

Cenaze öncesinde, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özel kısa bir sohbet etti. Ayrıca, gün içerisinde yumruklu saldırıya uğrayan Özel'e katılımcılar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, MİT Başkanı İbrahim Kalın (ortada) da katıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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