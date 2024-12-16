TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, Dijital Risklere Karşı Acil Önlemler Alıyor

Çocukların Dijital Dünyadaki Güvenliği İçin Önemli Toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocuklara yönelik dijital mecralardaki riskleri ele almak üzere toplandı. Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, dijital platformlarda zararlı içeriklerin filtrelenmesi ve siber zorbalığa karşı etkili denetim mekanizmaları kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, aileler, çocuklar ve öğretmenler için dijital okuryazarlık eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sosyal Medya Kullanımına Düzenleme Teşviki

Katırcıoğlu, çocukların 16 yaşına kadar sosyal medya kullanımına yönelik bir düzenleme getirilmesi önerisinde bulundu. Toplantıda, Yeşilay, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Çocuklar İçin İçerik Derneği temsilcileri dijital platformlarda çocuk istismarı ve bağımlılık konularında sunumlar yaptılar.

Toplumsal Mutabakat ile Geleceği İnşa Etmek

Katırcıoğlu, "Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar yadsınamaz; ancak çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından ortaya çıkan riskleri göz ardı edemeyiz." dedi. Çocukların dijital mecralardaki fırsat ve risklerini dengelemek için yasakçı bir yaklaşım benimsemeyeceklerini belirten Katırcıoğlu, "Amacımız çocuklarımızın faydasına olabilecek bir düzenleme hayata geçirmek." ifadesini kullandı.

Dijital Otizm Vurgusu

Toplantıda, "sanal otizm" konusuna özellikle değinildi. Katırcıoğlu, erken yaşlarda teknolojik cihazlarla aşırı etkileşimde bulunan çocukların sosyal iletişim becerilerinin gerileyebileceğine dikkat çekti.

RTÜK Araştırmaları ve Önlemler

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, çocukların medya kullanım alışkanlıkları konusunda yapılan araştırmalar hakkında bilgi verdi. Güler, 15-21 yaş grubu 6,500 gençle yapılan araştırmada, bu kitlenin günlük ortalama 4,5 saatini internette geçirdiğini bildirdi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarının %95'inin var olduğuna dikkat çekerek, gençlerin %17,7'sinin ailelerinin bilmediği bir sosyal medya hesabına sahip olduğunu ifade etti.

Dijital İçeriklerde Kalite ve Güvenlik

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, çocukların zararlı içeriklerden korunmasının önemine vurgu yaptı ve çocuk içeriklerinin tasarımında uzman desteğinin gerekliliğini belirtti. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede arzla mücadele yerine talep ile mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal Medya Kullanımında Ebeveyn Sorumluluğu

Çocuk İçin İçerik Derneği Başkanı Sezen Güngör, sosyal medya kullanımı için 13 yaş sınırı getirilmesi gerektiğini savundu.

Bu duyuru sonrası komisyon üyeleri çeşitli önerilerde bulunarak, çocukların dijital dünyada daha kontrollü ve bilinçli bir şekilde yer almasının yollarını tartışmaya devam etti.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.