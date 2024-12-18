TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesinin maddeleri görüşülmeye devam ediyor. Bu kapsamda, bütçe kanunu teklifinin 7. ve 8. maddeleri kabul edildi.

Bakan Yumaklı'dan Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerinin merkezi yönetim bütçesi içindeki oranının binde 32 olduğunu belirtirken, 2025 yılı için bu oranın binde 11 düzeyinde öngörüldüğünü ifade etti. Yumaklı, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı için bütçede yüksek tutarda kaynak tahsisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Milletvekillerinin Değerlendirmeleri

Genel Kurulda farklı partilerden milletvekilleri, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7 ve 8'inci maddeleri üzerinde görüşlerini dile getirdi. Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, yüzde 30 oranında yapılacak bir zammın asgari ücretliyi hayattan koparacağını savunarak, "Bunun adı enflasyonla mücadele değil, garibanla mücadeledir." dedi. Bilici, asgari ücretin 30 bin liranın altında kalmasının vatandaşın yarasına merhem olmayacağını vurguladı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise büyüme rakamlarının yoksulluk, işsizlik ve gelir adaletsizliği ile beraber geldiğini ifade ederek, "Asgari ücret, açlık sınırının değil, yoksulluk sınırının üzerine çıkmalı," dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi tarihindeki önemine dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır; milli çıkarları koruma hedefiyle oluşturulmuştur." şeklinde konuştu.

Suriye'de Yeni İdari Yapı Oluşumu

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Suriye için yeni ve düzgün bir idari yapı oluşturma konusunda destekler verileceğini belirtti. Çam, 2025 yılı itibarıyla enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemelere dikkat çekerek, millete bu gayretlerin karşılığını alacaklarını umduğunu ifade etti.

CHP'den Eleştiriler

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bütçenin sadece gelir gider dengesi olmadığını, her bütçenin toplumsal ihtiyaçlara göre öncelik taşımakta olduğunu belirtti. Erol, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurguladı.

Planlı Üretim Hakkında Bilgi Verildi

Bakan Yumaklı, planlı üretim uygulamalarının 1 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye genelinde başlayacağını kaydederek, Suriye'deki duruma yönelik yürütülen destek çalışmalarından bahsetti. 2025 yılı bütçesinde Cumhurbaşkanlığına ayrılan 16 milyar 928 milyon lira ödeneğin, çeşitli kalemlere tahsis edildiğini bildirdi.

Daha sonra 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 7. ve 8. maddeleri onaylandı.