TBMM'de beklenmedik an: Sırrı Süreyya Önder'in oturumda rahatsızlanması!

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yapan Sırrı Süreyya Önder, bugün oturumu yönetirken aniden rahatsızlandı. Bu durum üzerine Meclis'te bir ara verildi ve oturumun yönetimi TBMM Başkanı Bekir Bozdağ tarafından devralındı. Bozdağ, Önder'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.





"SAĞLIK DURUMU İYİ"

TBMM Başkanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şanlıurfa Milletvekili ve Grup Başkanı olan Bozdağ, şunları ifade etti:

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."