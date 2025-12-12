TBMM'de Bütçe Görüşmelerinde Gerginlik: Kürsüde Karikatür Tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde tartışma

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap kanun teklifleri görüşmeleri devam ederken oturumda gergin anlar yaşandı. Tartışma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları ve ilgili kurumların bütçe görüşmeleri sırasında alevlendi.

Kürsüde karikatür ve milletvekilleri arasındaki itirazlar

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, kürsüde yaptıkları konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile gençleri ip çekme oyunu oynarken tasvir eden bir karikatür kullandı.

Bu görüntü AK Parti sıralarından itirazlara neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan söz istedi ve kürsüye karikatür getirilmesinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise bütçe görüşmelerinin yürütüldüğünü hatırlatarak, Meclis kürsüsünde konuşma özgürlüğünü savundu. Emir'in sözleri özetle şunları içeriyordu: 'Burası Parlamento, burası milletin kürsüsü; burada konuşulur, burada yüksek sesle de konuşulur, vurgulu da konuşulur, gerektiğinde buraya İç Tüzük’ümüze göre Genel Kurulun huzurunu bozmayacak materyal de getirilir.'

AK Parti sıralarından yükselen itirazlar ve Usta'nın CHP sıralarına yönelmesiyle diğer milletvekilleri de yerlerinden kalktı; oturumda milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

TBMM Başkanvekili Adan'dan oturum yönetimine ilişkin açıklama

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Meclis üyelerine saygı duyduğunu ve Meclisi devleti kuran bir kurum bilinciyle yönettiğini vurguladı. Adan, tüm partilere eşit saygı duyduğunu belirterek milletvekillerine söz verilmesiyle ilgili durumu sordu.

Oturum, tartışmaların ardından devam ediyor.

