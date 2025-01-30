TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Üzerine Görüşmeler Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda Ekonomi Düzenlemeleri Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, teklifin genel görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

EÜAŞ ve İşsizlik Sigortası Fonu Hakkında Bilgiler

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) hakkında bilgi veren Muş, EÜAŞ'ın Türkiye'deki elektrik üretiminin yüzde 16’sını gerçekleştirdiğini açıkladı. Muş, "3 tane kömür santrali, 45 tane HES, 6 doğal gaz çevrim santrali bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin İşsizlik Sigortası Fonu'na yönelik eleştirilerini dile getirdiği konuşmasında Muş, fonun kuruluş amacının pirim ödeyenlere işsizlik döneminde destek sağlamakla birlikte, istihdamı artırıcı tedbirler almak ve iş gücünün niteliklerini yükseltmek olduğunu vurguladı. Muş, 2024 sonu itibarıyla fonun varlığının 359 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli Aylıkları ve Asgari Ücret Desteği

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin 2025 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olacağını söyleyen Muş, "Teklifin Meclis'te onaylanması durumunda, hak kaybı yaşanmayacak ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemeleri yapılacaktır." dedi.

2024 yılı asgari ücret desteğine ilişkin bilgiler de paylaşan Muş, "2024 yılının ilk 11 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 463 bin 933 iş yeri faydalandı ve toplamda 45 milyar 760 milyon lira destek sağlandı. 2016 yılından bu yana toplamda 131 milyar 190 milyon lira destek verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Belediyelere İlişkin Bilgiler

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve il özel idarelerinin şirketlerine asgari ücret desteği konusunda bilgi veren Muş, "Bu düzenlemenin amacı, kamuya istihdamı desteklemektir. Bu nedenle bu 3 kurum teklif içinde yer almıyor." dedi.

Genel Kurulda, teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçilmesi planlandı, ancak yapılan yoklamalarda yeter sayının bulunmaması üzerine birleşim, saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.