TBMM'de Enerji ve Maden Düzenlemeleri Tartışma Konusu

TBMM Sanayi Komisyonu'nda Enerji ve Maden Düzenlemeleri Görüşülüyor

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda ele alınmaya başlandı. Toplantı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında gerçekleştirildi.

Gergin Anlar ve Tartışmalar

Toplantı öncesinde, bazı zeytin üreticileri derneklerinin temsilcilerinin komisyon salonuna alınmaması ve milletvekillerinin salonda sıkışıklık nedeniyle ayakta kalması üzerine gergin anlar yaşandı. Mustafa Varank, salonda tartışmalar yaşandığı sırada CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a "Sen benim önümü nasıl kesersin" diyerek tepki gösterdi. Bu olayın ardından bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

Usul Tartışmaları ve İhtiyaçlar

Yaşanan olayların ardından Varank, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması yapıldı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifin yeterince incelenemediğini ve komisyon salonunun yetersiz olduğunu belirtip toplantının başka bir salona alınmasını istedi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da benzer şekilde mevcut salonun toplantının sağlıklı yürütülmesi için uygun olmadığını vurguladı.

Toplantıya Ara Verildi

Yaşanan tartışmalar devam ederken Varank, tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in "Dışarıda millet darbediliyor, siz burada toplantıya devam ediyorsunuz" sözü üzerine Varank, "Girişte sizin arkadaşlarınız benim önümü kesti, ben darbedildim. TBMM nümayiş yapma yeri değildir. Burada kurallara herkes uyacak" diye yanıt verdi. Tüm bu olayların ardından toplantı 15 dakikalığına ara verildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında başladı. Toplantı öncesi, bazı zeytin üreticileri derneklerinin temsilcilerinin komisyon salonuna alınmaması ve bazı milletvekillerinin de salonda yeterli alan olmadığı için ayakta kalması üzerine tartışmalar yaşandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında başladı. Toplantı öncesi, bazı zeytin üreticileri derneklerinin temsilcilerinin komisyon salonuna alınmaması ve bazı milletvekillerinin de salonda yeterli alan olmadığı için ayakta kalması üzerine tartışmalar yaşandı.