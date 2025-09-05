TBMM'de Eski Bakan Abdulkerim Doğru İçin Cenaze Töreni

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdulkerim Doğru için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Katılımcılar

Törene, Doğru'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı.

Törenin Seyri ve Cenazenin Defni

Özgeçmişinin okunmasının ve saygı duruşunun ardından Doğru için dua edildi.

Cenaze, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

