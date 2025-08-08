TBMM'de Milli Dayanışma Komisyonu Toplandı: Terörsüz Türkiye İçin Kritik Adımlar

TBBM'de Milli Dayanışma Komisyonu Toplantısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli bir ilk adım attı. Toplantı, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Hedef: Terörsüz Türkiye

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, “Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanarak, açık görüşler ile ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kapalı Oturum Kararı

Kurtulmuş, toplantının niteliği gereği kapalı oturum yapılmasının önemine dikkat çekerek, bunun üzerine milletvekillerine oylama süreci başlattı. Oylama sonucunda “Tam kapalılık ilkesiyle toplantıya devam edilmesine karar verilmiştir” dedi.

Komisyon Kapsamında Tartışmalar

Toplantıya katılan isimlere teşekkür eden TBMM Başkanı, “Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü kulağı bu komisyonun üzerindedir” diyerek, bu sürecin barış için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kurtulmuş, ayrıca komisyon üyelerinin, Türkiye’nin %98’ini temsil eden bir grup olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, toplantı güvenlik ve istihbarat konularında önemli bilgilerle devam ederken, kurtulmuş, ortaya çıkacak politika ve düzenlemelerin de Meclis tarafından takip edileceğini ifade etti. Toplantının ilerleyen bölümünde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer yetkililerin sunumları yapılmaya başlandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyona MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız (solda), MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül (sol 2), MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk (sağ 2) ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut (sağda) da katıldı.

