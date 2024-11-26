TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşmeleri Gergin Geçti

Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İstanbul’un deprem riski ve sınırların yakınlığına dikkat çekerek, "Savunma sektörünün Anadolu’nun iç kesimlerine kaydırılması elzemdir," dedi.

Tartışmalar alevlendi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e hitaben yaptığı açıklamada, "Teğmenlerimizle ilgili bir şey açıklamadınız," diyerek tartışma başlattı. Güler’in "Sizin soru sorma hakkınız yok mu, sorun sorunuzu?" yanıtı üzerine, Sarı, "Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu," dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, tartışmaların sürmesi üzerine görüşmelere ara verdi.

Teğmenlerin YDK'ye Sevki

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesinin üzücü olduğunu belirtti. "Bu teğmenler, bu memleketin evlatlarıdır. Disiplin soruşturmasına derhal son verelim," dedi. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, disiplin kurallarının gerektirdiğini savundu.

Askeri Liselerin Yeniden Açılması Talebi

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Yüksek Askeri Şura'nın yapısının değiştiğini belirterek, askeri hastanelerin kapatılmasının askeri uzmanlık için zararlı olduğunu ifade etti. Ceylan, askeri liselerin de tekrar açılmasını istedi.

Türkiye'nin Güvenliği İçin Stratejik Uyarılar

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, "Türkiye, ateş çemberinin ortasında kalmışken Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü ve caydırıcı olması bir mecburiyettir," dedi. Ayrıca, yüksek teknolojili milli projelerin hızla tamamlanarak envantere alınması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik ve Savunma Meselesi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye’nin etrafında ciddi güvenlik tehditleri açıldığını vurguladı. "Kim ne söylerse söylesin Türkiye beka mücadelesini kararlılıkla sürdürecek," dedi.

Ortaya çıkan tartışmalar, TBMM'de savunmaya dair meselelerin ne kadar hassas olduğunun altını çizerken, siyasi partiler arasında farklı bakış açıları ile zenginleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.