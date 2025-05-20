TBMM'de Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Önemli Oylama Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan gündeme ilişkin grup önerileri, yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Gazze'de uluslararası hukukun ihlali", İYİ Parti'nin "gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi", DEM Parti'nin "kayıp şahıslar" ve CHP'nin "TRT programlarına" ilişkin önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Yeni Yol Partisi'nin Açıklamaları

Grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, "İsrail'in uluslararası hukuku ve insanlığı katlettiğini" vurguladı. Karaman, Gazze'deki durumun içler acısı olduğunu, çocukların açlıktan öldüğünü ve hastanelerin hedef alındığını belirtti. "Açıkça söylüyorum ki İsrail sistematik bir şekilde bir halkı yeryüzünden silmeye çalışıyor" diye ekledi.

İYİ Parti ve Diğer Partilerin Yorumları

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gazze'deki insani dramanın giderek daha da kötüleştiğini aktararak, "Bu vahşetle mücadele sadece konuşarak değil, işlevsel bir planla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, 1.5 yıldır İsrail’in soykırımları hakkında Meclis’te söylenmemiş söz kalmadığını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de, bu katliamı lanetleyerek, "Bunun üzerinde konuşarak bir yere varılamıyor" dedi.

AK Parti'nin Önerisi Kabul Edildi

Öte yandan, AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi kabul edildi. Bu öneri ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) boşalacak 5 üyelik için seçimler yapılacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalacak 3 üyelik için seçim yapacak. Ayrıca, bazı kanunların ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmeleri de devam edecek.

TBMM Başkanı'nın Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Alevi yurttaşların hassasiyetlerine yanıt verirken, "Bu ülkenin Türkleri, Kürtleri, Alevileri ve Sünnileri bir arada, zaferlerle dolu bir tarihe sahip" ifadelerine yer verdi.

Yapılan oylamalar sonrasında muhalefet partilerinin önerileri reddedilirken, AK Parti'nin önerisi kabul edilmiş oldu. Genel Kurul, önümüzdeki günlerde yeni önceliklerle çalışmalarına devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Grup önerilerinin ardından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimine geçildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Grup önerilerinin ardından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimine geçildi.